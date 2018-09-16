Смертельное ДТП в Черновцах с участием полиции: появились подробности

Патрульный полицейский, который находился за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander, сбившего в Черновцах пешехода, а также его коллега с места происшествия были направлены на судебно-медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом сообщил заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк на своей странице в соцсети Facebook.

По предварительным данным, какое-либо опьянение не подтвердилось – все тесты отрицательные. После освидетельствования патрульные были доставлены для допроса в прокуратуру области.

Пелепюк также уточнил, что при участии прокуроров специализированными следователями ГУ НП в Черновицкой области и экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины был проведен осмотр места происшествия.

"По предварительным результатам, столкновение произошло до пешеходного перехода, что подтверждается россыпью обломков", – написал Пелепюк, отметив, что автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства были изъяты.

Осуществление досудебного расследования поручено следователям управления СБУ в Черновицкой области. Для осуществления процессуального руководства создана группа прокуроров прокуратуры области, которыми до передачи материалов проводятся первоочередные неотложные следственные и процессуальные действия, допросы. Также подготовлены необходимые ходатайства следственному судье.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование начато по ст. 286 ч. 2 УК Украины по факту ДТП с участием экипажа патрульной полиции, в результате которого погиб человек.

Ранее полицейские устроили ДТП в Киеве. По словам свидетеля ДТП, патрульный автомобиль двигался на высокой скорости с бульвара Шевченко, следуя на ограбление в Пушкинский парк, вылетел на перекресток и поперек ему с улицы Саксаганского ехал автомобиль Hyundai на зеленый сигнал светофора. Водители не сориентировались и произошло столкновение.

Также мы писали, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в ДТП по несколько раз.