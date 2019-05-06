Смертельное ДТП в Херсоне: столкнулись внедорожник и легковушка

90-летний водитель ВАЗ скончался на места аварии

Фото: ГУНП в Херсоне.

В Херсоне произошло лобовое столкновения внедорожника и легковушки. Погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Жуткое ДТП произошло сегодня около 11:30 на улице Ильи Кулика. Как выяснилось, ВАЗ-2103, под управлением 90-летнего водителя, по неизвестным причинам внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с Нyundai Santa Fe.

Фото: ГУНП в Херсоне

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Водитель внедорожника получил лишь незначительные ушибы.

"Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, вчера под Житомиром произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Авария унесла жизни двух человек, еще пятеро – пострадали.

Отметим, что по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП, в которых пострадали 5445 человек. Жертвами аварий за этот же период стали 604 человека.

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