Смертельное ДТП в Херсоне: столкнулись внедорожник и легковушка
90-летний водитель ВАЗ скончался на места аварии
В Херсоне произошло лобовое столкновения внедорожника и легковушки. Погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Жуткое ДТП произошло сегодня около 11:30 на улице Ильи Кулика. Как выяснилось, ВАЗ-2103, под управлением 90-летнего водителя, по неизвестным причинам внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с Нyundai Santa Fe.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Водитель внедорожника получил лишь незначительные ушибы.
"Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, вчера под Житомиром произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Авария унесла жизни двух человек, еще пятеро – пострадали.
Отметим, что по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП, в которых пострадали 5445 человек. Жертвами аварий за этот же период стали 604 человека.
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