Столкновения легковушек в Херсонской области: есть погибший, много пострадавших

Сегодня, 11:26

В результате аварии водитель "ВАЗ" скончался на месте происшествия.


Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

В Херсонской области, на трассе "Каховка-Новая Каховка", столкнулись два легковых автомобиля. Один человек погиб, пять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла вчера около 22:25. По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-21099", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ŠKODA".

В результате ДТП водитель "ВАЗ" от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще пятерых участников дорожно-транспортного происшествия с травмами разной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Среди пострадавших: жена погибшего водителя "ВАЗ-21099" и двое их детей (3-х девочка и 12-летний мальчик), а также водитель и пассажирка автомобиля "ŠKODA".

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – добавили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.  Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также стоит напомнить об украинских городах-рекордсменах по ежегодному количеству ДТП. Как выяснилось, первые места заняли Киев, Харьков, Одесса и Днепр.
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