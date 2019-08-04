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Смертельное ДТП в Николаевской области: грузовик слетел в кювет и перевернулся

Сегодня, 13:25

От полученных травм водитель фуры погиб на месте

Смертельное ДТП в Николаевской области: грузовик слетел в кювет и перевернулся Другие регионы От полученных травм водитель фуры погиб на месте

В Николаевской области произошло жуткое ДТП – грузовой автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, авария случилась 3 августа на трассе Н-11 между городами Новый Буг и Казанка, в Новобугском районе. За рулем фуры Volvo находился 29-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался погиб на месте происшествия.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП грузовик николаевская область перевернулся кювет погибший

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