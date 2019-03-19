Смертельное ДТП в Николаевской области: легковушка врезалась в дерево
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии
В Николаевской области легковой автомобиль врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе полиции области.
Смертельное ДТП произошло около 21:30 18 марта на трассе "Новониколаевка – Ковалевка" у поселка Доброжановка Врадиевского района. За рулем ВАЗ-2109 находился 44-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и легковушка выехала за пределы проезжей части в кювет, где столкнулась с деревом. От полученных травм мужчина погиб на месте.
"Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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