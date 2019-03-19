Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Смертельное ДТП в Николаевской области: легковушка врезалась в дерево

Сегодня, 11:29

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Николаевской области
Фото: ГУНП в Николаевской области.
Смертельное ДТП в Николаевской области: легковушка врезалась в дерево //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b2/84b/5c90b284b9b75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b2/84b/5c90b284b9b75.jpg Другие регионы От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии

В Николаевской области легковой автомобиль врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельное ДТП произошло около 21:30 18 марта на трассе "Новониколаевка – Ковалевка" у поселка Доброжановка Врадиевского района. За рулем ВАЗ-2109 находился 44-летний мужчина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и легковушка выехала за пределы проезжей части в кювет, где столкнулась с деревом. От полученных травм мужчина погиб на месте.

"Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, дерево, мужчина, николаевская область, столкновение, легковушка, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Николаевской области: легковушка врезалась в дерево". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое ДТП на Дорогожичах: появились новые фото искореженных авто

Сегодня, 11:14

В масштабной аварии пострадали три человека и чудом обошлось без жертв

В Полтавской области легковушка насмерть сбила пешехода

Сегодня, 09:58

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Большая авария на Дорогожичах: столкнулись три машины и маршрутка

Вчера, 20:22

В аварии пострадали четыре человека, на месте – огромная пробка

В Днепре грузовик-зерновоз снес BMW при повороте: появилось видео

Вчера, 13:30

После удара грузовик вылетел на тротуар и врезался в вентиляционные трубы метро

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после шоу

Алла Пугачева прокомментировала смерть Юлии Началовой

Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Умерла российская певица Юлия Началова

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Вайкуле жестко поставила на место Бузову: Ты не певица
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»