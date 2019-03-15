Смертельное ДТП в Полтавской области: столкнулись две легковушки

Водитель одной из легковушек от полученных травм скончался

Фото: ГУНП в Полтавской области.

Смертельное ДТП в Полтавской области: столкнулись две легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b57/9e4/5c8b579e4a2d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b57/9e4/5c8b579e4a2d5.jpg 2019-03-15T10:01:00+02:00 Другие регионы Водитель одной из легковушек от полученных травм скончался

В Полтавской области жуткое столкновение легковушек унесло жизнь одного из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельная авария произошла вечером 14 марта на 22 километре трассы "Полтава-Александрия" у села Кунцево Новосанжарского района. Там столкнулись ВАЗ-2101, под управлением 43-летнего мужчины, и Mazda 6, за рулем которой находился 42-летний мужчина. Второй автомобиль, по предварительной информации, двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель ВАЗ скончался от полученных травм.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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