Смертельное ДТП в Полтавской области: столкнулись две легковушки
Водитель одной из легковушек от полученных травм скончался
В Полтавской области жуткое столкновение легковушек унесло жизнь одного из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Смертельная авария произошла вечером 14 марта на 22 километре трассы "Полтава-Александрия" у села Кунцево Новосанжарского района. Там столкнулись ВАЗ-2101, под управлением 43-летнего мужчины, и Mazda 6, за рулем которой находился 42-летний мужчина. Второй автомобиль, по предварительной информации, двигался во встречном направлении.
В результате аварии водитель ВАЗ скончался от полученных травм.
"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Полтавской области: столкнулись две легковушки". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП в Днепре и области уносят десятки жизней: активисты и полиция хотят снизить смертность на дорогах
На трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий
В Житомирской области мопед врезался в бетонный столб: есть пострадавшие
Водителя мопеда и его пассажирку госпитализировали в больницу