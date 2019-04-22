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Смертельное ДТП в Сумской области: вспыхнувшая легковушка попала на видео

Сегодня, 09:13

В жуткой аварии погибли четыре человека

В Сумской области столкновение двух легковушек унесло жизни четырех человек. Видео с места аварии опубликовала пресс-служба ГСЧС в области.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что для деблокирования пострадавшего и ликвидации охватившего легковушку огня привлекалось отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

"Спасатели с помощью спецоборудования провели деблокирование травмированного и передали медработниками", – говорится в сообщении.  

Напомним, 21 апреля в Сумской области возле села Шаповаловка Конотопского района около 15 часов произошло столкновения автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2107, в результате которого один из них загорелся. В ДТП погибли четверо человек. Кроме того, один из пассажиров, 13-летний мальчик, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Напомним, что недавно мы сообщали о масштабных авариях, которые произошли в Киевской области. – тогда несколько человек были серьезно травмированы, один находится в коме.

Также мы писали о том, как в столице внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.

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Тег ДТП, видео, пожар, погибшие, конотоп, сумская область

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