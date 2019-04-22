Смертельное ДТП в Сумской области: вспыхнувшая легковушка попала на видео
В жуткой аварии погибли четыре человека
В Сумской области столкновение двух легковушек унесло жизни четырех человек. Видео с места аварии опубликовала пресс-служба ГСЧС в области.
Кроме того, в ГСЧС отметили, что для деблокирования пострадавшего и ликвидации охватившего легковушку огня привлекалось отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
"Спасатели с помощью спецоборудования провели деблокирование травмированного и передали медработниками", – говорится в сообщении.
Напомним, 21 апреля в Сумской области возле села Шаповаловка Конотопского района около 15 часов произошло столкновения автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2107, в результате которого один из них загорелся. В ДТП погибли четверо человек. Кроме того, один из пассажиров, 13-летний мальчик, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
Напомним, что недавно мы сообщали о масштабных авариях, которые произошли в Киевской области. – тогда несколько человек были серьезно травмированы, один находится в коме.
Также мы писали о том, как в столице внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.
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