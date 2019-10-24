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Смертельное ДТП в Винницкой области: "девятка" влетела в Audi, появилось видео

24 октября, 11:29

Водители автомобилей и один пассажир погибли на месте

В Винницкой области произошло жуткое лобовое ДТП – столкнулись ВАЗ и Audi. Погибли три человека.

Как рассказали в полиции, водитель "девятки" пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где и влетел в Audi. Машины разбило вдребезги. Оба водителя, а также пассажир ВАЗа погибли на месте.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП погибшие столкновение легковушки Винницкая область лобовое столкновение

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