Смертельное ДТП в Житомирской области: легковушка сбила 60-летнего водителя мопеда

Сегодня, 16:52

Мужчина от полученных травм скончался в реанимации

Фото: prykordonnya.info
Фото: prykordonnya.info

В городе Бердичев Житомирской области легковой автомобиль сбил 60-летнего водителя мопеда, мужчина скончался в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Mazda 6", 30-летняя местная жительница, на перекрестке улиц не справилась с управлением, и легковушка наехала на мопед "Suzuki Lets" под управлением 60-летнего местного жителя.

В результате аварии водителя мопеда с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы, но через несколько часов скончался.

"Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                      

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДДПо его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП

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