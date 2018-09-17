Смертельное ДТП в Житомирской области: легковушка сбила 60-летнего водителя мопеда

В городе Бердичев Житомирской области легковой автомобиль сбил 60-летнего водителя мопеда, мужчина скончался в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Mazda 6", 30-летняя местная жительница, на перекрестке улиц не справилась с управлением, и легковушка наехала на мопед "Suzuki Lets" под управлением 60-летнего местного жителя.

В результате аварии водителя мопеда с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы, но через несколько часов скончался.

"Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.