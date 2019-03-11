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Смертельное ДТП в Житомирской области: под колеса автомобиля попал пожилой мужчина

Сегодня, 11:10

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области.
Смертельное ДТП в Житомирской области: под колеса автомобиля попал пожилой мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/626/288/5c86262881fd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/626/288/5c86262881fd5.jpg Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В городе Малине Житомирской области автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Жуткое ДТП произошло вечером 10 марта на улице Грушевского. За рулем Volkswagen Т4 находился 65-летний местный житель. Попавший под колеса авто 68-летний пешеход также оказался местным жителем. По предварительным данным, у мужчины были проблемы со зрением, и он внезапно вышел на проезжую часть. Приехавшие на место аварии медики констатировали смерть мужчины.

На данный момент по факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, пешеход, наезд, автомобиль, житомирская область, погибший

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