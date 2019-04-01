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Смертельное ДТП в Житомирской области: под колесами грузовика погиб мужчина

Сегодня, 12:18

От полученных травм пешеход скончался на месте

Фото: из открытых источников.
Фото: из открытых источников..
Смертельное ДТП в Житомирской области: под колесами грузовика погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/054/462/5ca054462f5b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/054/462/5ca054462f5b3.jpg Другие регионы От полученных травм пешеход скончался на месте

В Житомирской области грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельное ДТП произошло около часа 1 ночи на 153 километре трассы Киев – Ковель. Как выяснилось, за рулем грузовика Volvo находился 22-летний житель Волынской области. Под колеса авто попал 22-летний житель райцентра, который двигался по обочине в попутном направлении. В результате аварии юноша получил травмы, от которых погиб на месте.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, гибель, грузовик, мужчина, наезд, житомирская область

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