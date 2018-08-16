Смертельное ДТП под Житомиром: погиб боец, который приехал с войны на свадьбу

Сегодня, 09:39

Прапорщик воевал на Донбассе с 2014 года и погиб на мирной территории

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На трассе Житомир – Бердичев в автомобильной аварии 15 августа погиб 33-летний прапорщик Вооруженных сил Украины Александр Лищук – главный сержант 72-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в своем Facebook.

"Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться в четверг, 16 августа, и в результате ужасного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон", – говорится в сообщении.

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Сослуживцы заверили, что погибший был "светлым, позитивным человеком, хорошим военным и верным другом".

"В ВСУ с 2005 года, на фронте с 14-го. Вместе со своим батальоном защищал Мариуполь, Гуково и Червонопартизанск, Волноваху и Гранитное, потом был на терриконах возле оккупированного Докучаевска, в 2016-2017 году – в Верхнеторецком", – отметили в командовании.

Также сообщается, что прапорщику, который "прошел всю войну невредимым", дали отпуск, чтобы он мог отпраздновать свою свадьбу. У погибшего бойца осталась беременная невеста.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12%-ный рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, мы писали о том, что в течение семи месяцев этого года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.   
ДТП, военный, житомирская область, смертельное ДТП
Источник:

"Сегодня"

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