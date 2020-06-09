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Смертельное ДТП в Житомирской области: за рулем легковушки находился полицейский

9 июня, 12:27

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Правоохранителя уже задержали следователи ГБР

После жуткого ДТП в Житомирской области, в котором насмерть разбились трое взрослых и младенец, следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского. Мужчина на момент аварии находился за рулем Mitsubishi Lancer.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, полицейский тогда не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo, что и привело к смертельному столкновению. За рулем второго авто находился мастер леса ГП "Овручский лесхоз" – он погиб.

В Бюро отметили, что полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Если его вину в смертельном ДТП докажут, мужчине грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Напомним, эта авария произошла 8 июня около 10:00 на автодороге Овруч – Словечно, вблизи с. Скребеличи.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 9-месячная девочка, жительницы г. Овруча. Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и доставлены в местную райбольницу", - рассказали в местной полиции.

Также мы рассказывали, что недавно в Киевской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП.

Отметим, что в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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ДТП гибель девочка полицейский житомирская область ГБР

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