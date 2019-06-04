Смертельное селфи: в Виннице подростка ударило током на крыше поезда

15-летний юноша получил серьезные ожоги

Фото: Pixabay

В Виннице попытка сделать фото для соцсетей закончилась для 15-летнего подростка трагедией. Парня ударило током в 27 тысяч вольт – спасти ребенка медикам не удалось.

"Напряжение 27 тысяч вольт. Не обязательно к проводу касаться. Оно убивает на расстоянии", – рассказал "Сегодня" начальник Винницкой районной контактной сети Жмеринской подстанции электроснабжения "Укрзализныци" Михаил Прокопчук.

Как рассказали медики, 90 % полученных подростком ожогов – глубокие и с поражением мышц. С двумя его товарищами, которые все видели, сейчас работают психологи.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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