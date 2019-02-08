Смертельное столкновение грузовика и микроавтобуса в Виннице: в полиции рассказали подробности
В ДТП погибли трое иностранцев, еще трое – пострадали
В Виннице в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли трое граждан Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Кроме того, правоохранители рассказали подробности смертельной аварии. Как выяснилось, 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, и микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF.
В результате ДТП от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса. Среди жертв аварии есть 26-летняя женщина и 43-летний мужчина, личность третьего мужчины устанавливается. Кроме того, пострадали три пассажира микроавтобуса возрастом 58, 24 и 28 лет. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Погибшие и пострадавшие оказались гражданами Молдовы.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек
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