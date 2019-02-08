Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Смертельное столкновение грузовика и микроавтобуса в Виннице: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 10:47

В ДТП погибли трое иностранцев, еще трое – пострадали

Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области.
Смертельное столкновение грузовика и микроавтобуса в Виннице: в полиции рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/aa3/5c5d3daa32c10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/aa3/5c5d3daa32c10.jpg Другие регионы В ДТП погибли трое иностранцев, еще трое – пострадали

В Виннице в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли трое граждан Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Кроме того, правоохранители рассказали подробности смертельной аварии. Как выяснилось, 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, и микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF.

В результате ДТП от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса. Среди жертв аварии есть 26-летняя женщина и 43-летний мужчина, личность третьего мужчины устанавливается. Кроме того, пострадали три пассажира микроавтобуса возрастом 58, 24 и 28 лет. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Погибшие и пострадавшие оказались гражданами Молдовы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отметили в полиции.  

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Винница, грузовик, погибшие, пострадавшие, микроавтобус, столкновения

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное столкновение грузовика и микроавтобуса в Виннице: в полиции рассказали подробности". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое столкновение грузовика и микроавтобуса в Виннице унесло жизни троих человек

Сегодня, 09:44

Из-за аварии в городе образовались пробки

Поезд Ворохта – Киев протаранил грузовик и сошел с рельсов

Сегодня, 03:34

Водитель грузовика госпитализирован, машинист и пассажиры поезда не пострадали

ДТП в Запорожье: легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами

Вчера, 15:02

В результате аварии обошлось без пострадавших

Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус: есть жертвы

Вчера, 11:01

В ДТП погибла жительница Ровенской области, еще трое получили травмы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм