Столкновение легковушек в Полтавской области: погибла женщина, пострадали дети

В Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" столкнулись две легковушки. В результате ДТП погибла женщина и пострадали двое малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей "Skoda" (под управлением 79-летнего мужчины) и "ВАЗ Калина" (за рулем находился 32-летний мужчина), которые двигались в попутном направлении из Киева", – рассказали правоохранители.

В результате аварии от полученных телесных повреждений на месте происшествия погибла женщина-пассажир автомобиля ВАЗ. Кроме того, двоих детей 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего", – добавили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.