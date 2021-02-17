Смертельный челлендж продолжился в Умани: госпитализированы две восьмиклассницы

Девочки не говорят, зачем выпили по 10 таблеток медпрепарата

Смертельный челлендж, который произошел в Боярке, где две школьницы наглотались таблеток, продолжился уже в Умани (Черкасская область) – там после подобного госпитализировали двух восьмиклассниц.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок, передает "Про все".

"Действительно, был такой вызов на скорую. В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление дротаверином", – рассказала она.

По словам Назарок, обе девочки выпили по 10 таблеток препарата и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Что побудило их к этому шагу, они не рассказали, впрочем не признают и участия в опасном эксперименте.

В тренде В Черкассах пьяные нарушители избили патрульных

Реклама

"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Предварительно установлено, что девочки приняли каждая по 10 таблеток "дротаверина" в помещении школы. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", – уточнила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани, правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Напомним, в Боярке две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсетях о результатах употребления медицинского препарата "дротаверин" в качестве эксперимента приняли прямо в школе где-то по 40 таблеток – в результате одна девочка умерла, вторая находится в реанимации.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама