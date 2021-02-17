Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Смертельный челлендж продолжился в Умани: госпитализированы две восьмиклассницы

17 февраля, 22:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Девочки не говорят, зачем выпили по 10 таблеток медпрепарата

Смертельный челлендж, который произошел в Боярке, где две школьницы наглотались таблеток, продолжился уже в Умани (Черкасская область) – там после подобного госпитализировали двух восьмиклассниц.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок, передает "Про все".

"Действительно, был такой вызов на скорую. В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление дротаверином", – рассказала она.

По словам Назарок, обе девочки выпили по 10 таблеток препарата и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Что побудило их к этому шагу, они не рассказали, впрочем не признают и участия в опасном эксперименте.

В тренде
В Черкассах пьяные нарушители избили патрульных
Реклама

"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Предварительно установлено, что девочки приняли каждая по 10 таблеток "дротаверина" в помещении школы. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", – уточнила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани, правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Напомним, в Боярке две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсетях о результатах употребления медицинского препарата "дротаверин" в качестве эксперимента приняли прямо в школе где-то по 40 таблеток – в результате одна девочка умерла, вторая находится в реанимации.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

умань таблетки школьницы челлендж но-шпа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мама девочки, видео которой
Мама девочки, видео которой "взорвало" интернет: "Это непросто – стать известной за одну ночь"Украина
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пыток
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пытокДругие регионы
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенок
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенокДругие регионы
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15Украина
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпера
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпераУкраина
Житель Винницы
Житель Винницы "заработал" более миллиона гривен на онлайн-переводахДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять