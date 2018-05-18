Смертельный поджог в Золотоноше: копы задержали подозреваемых

Во время обыска было изъято оружие и боеприпасы, задержаны три человека

В Черкасской области полиция задержала троих подозреваемых в совершении поджога игрового заведения в Золотоноше, где погибли два человека и еще двое получили ожоги. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции в Черкасской области.

"Как выяснили полицейские, неизвестные бросили в помещение заведения емкость с горючим веществом, от которого занялся пожар. Два человека получили ожоги разной степени, а двое погибли", – говорится в сообщении.

На протяжении нескольких дней после трагедии копы благодаря оперативно-розыскных мероприятий вышли на след злоумышленников и выяснили, что к поджогу причастны трое местных жителей в возрасте от 32 до 43 лет.













"Во время обысков по месту их проживания полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом, металлический штык-нож, пистолет "Зораки" с патронами, а также две гладкоствольные винтовки с патронами и винтовку Токарева СВТ-40, магазины к ней и 15 патронов калибра 7,62 мм", – заявили в полиции.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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