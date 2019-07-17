Смертельный спуск: грузовики под Полтавой с разгона таранят дома

Местные жители признались, что постоянно ждут очередной фуры, которая может снести их жилье

В Полтавской области машина, загруженная дровами, влетела во двор жителей села Семьяновка. Грузовик снес ворота, крышу над сараем и врезался в дерево за несколько метров от дома.

И водитель, и жители дома остались целы, а местные жители рассказывают, что в этот и в два соседних двора автомобили влетают уже не впервые. Так, во двор Станислава Дьяченко грузовик влетел, когда мужчина забирал почту.

"Я подбежал к водителю. Он как раз вылезал с пассажирского сиденья", – рассказал мужчина.

Журналисты "Сегодня" пообщались и с водителем. Он – в шоке от произошедшего.

"На кочках подбросило машину, понимаете? И машина поехала прямо. И знаки здесь не соответствуют дорожной ситуации", – пожаловался шофер.

Это место жители села называют "бермудским треугольником" – машины здесь едут с горы, не успевают повернуть, и на скорости влетают во дворы. Помешать авариям должна земляная насыпь. Но надежд местных он не оправдывает. Ежегодно в три двора на повороте влетают фуры.

"В наш двор въезжали раз семь. А в прошлом году случаи участились", – рассказала местная жительница Зинаида Шлямова.

По ее словам, в их дом врезался строительный кран, и тогда владельцам возместили средства на ремонт – 22 тысячи гривен. А рекордсмен здесь – дом Надежды Вербной. В ее двор десять раз влетали машины с щебнем, бетонными плитами и соей.

"В 12 часов ночи вдруг такой удар. Я как выскочила, вижу, стены цели, но соя с мешками разбросана вокруг", – вспоминает жительница Семьяновки Надежда Вербная.

В сельсовете говорят: любые инженерные конструкции здесь может ставить только балансодержатель – агентство местных дорог.

"Нужно увеличить земляной вал, который там стоит, и за земляным валом сделать ров, канаву, такую яму, чтобы машина могла туда проваливаться и застревать", – говорит сельский голова Андрей Щедрик.

В прошлом году чиновники обещали все уладить.

"Речь идет о металлическом барьерном ограждение с демпферной системой, которая пружинит. Мы заложили около шести миллионов гривень в бюджете на эту дорогу", – обещал в апреле 2018 года корреспондентам "Сегодня" директор департамента строительства, градостроительства и архитектуры Полтавской ОГА Тимофей Голбан.

Но на повороте до сих пор нет ограждения. А в агентстве местных дорог времени на встречу со съемочной группой не нашли. По телефону сообщили: в прошлом году на проблемный участок досыпали песка. Но сами же местные, мол, его и разнесли.

Отметим, что накануне в Херсоне водитель автомобиля Opel не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, и в лоб врезалась в автомобиль Volkswagen. В результате ДТП 42-летний пассажир Opel погиб на месте. Женщину-водителя госпитализировали.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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