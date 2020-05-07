Смягчение карантина в Черкассах: суд принял решение

Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Черкасского городского совета и запретил ослаблять карантин в городе.

Об этом говорится в сообщении Черкасской областной государственной администрации.

"Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который взбунтовался против карантина в городе.

Позже из-за решения, принятого исполнительным комитетом городского совета, Бондаренко получил повестку на допрос – его обязали "явиться ... к следователю СУ ГУНП в Черкасской области для участия в допросе в качестве свидетеля".

Отметим, что решение ослабить в городе карантин вызвало негативную реакцию высших властей. В частности, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что категорически не поддерживает такую инициативу.

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