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Снежная буря в Николаеве повалила деревья, повредила авто и остановила фуры (фото, видео)

6 февраля, 11:33

На регион обрушился циклон "Петра"

В Николаеве и области, как и прогнозировалось, бушует непогода. Так, в регионе наблюдается порывистый ветер, идет снег и образовался гололед. Стихия, которая обручилась на Николаев 5 февраля, уже успела наделать немало бед. В частности, в городе и области упали десятки деревьев.

Одно дерево завалилось на жилой дом на ул. Фартхутдинова в пгт Братское. А в городе Очаков на ул. 8 Марта дерево упало на автомобиль FAW 1031. Спасатели распылили его и убрали из транспортного средства.

"В Николаеве на отдельные здания Николаевской областной детской больницы упали два дерева. Пожарно-спасательное отделение оказало помощь в их распиливании и уборке", – рассказали спасатели.

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Также в Николаевском, Первомайском районах области и г. Южноукраинск дерева упали на автодороги, заблокировав движение автомобилей.

Кроме того, утром 6 февраля в Березанском районе в с. Ганновка карета скорой помощи попала в грязь и увязла. Пришлось вызывать спасателей, которые достали авто.

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А на выезде из Николаева, в сторону Херсона, дорога покрылась коркой льда, сообщает 0512.com.ua.

"Из-за ночного снегопада дорога покрылась коркой льда. Сильный ветер усложняет ситуацию: машины сносит в бок. Была замечена только одна единица спецтехники. В сторону Шевченково машина съехала в кювет, а все фуры стоят на обочине", – рассказали очевидцы.

Ранее мы писали, что из-за непогоды в Украине в 13 областях обесточены 600 населенных пунктов. В частности, в Днепре 5 февраля только за первые пять часов непогоды ветер повалил 83 дерева. Также были обесточены два десятка домов и 39 улиц без наружного освещения.

Напомним, в Украину пришел циклон "Петра". В плену снегопадов оказалась практически вся страна. Больше всего снега выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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