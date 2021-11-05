Снесли шлагбаум и выбили двери: в Николаеве родственники COVID-пациентки разгромили больницу

Как оказалось, близкие женщины требовали кислород, которого, по их словам, не хватает в других медучреждениях

В больнице Николаева произошло ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве в ночь на 5 ноября в больницу ворвались родственники пациента с коронавирусом. Они снесли шлагбаум на въезде и вынесли двери приемного покоя. Как оказалось, они требовали кислород от врачей.

Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Федорова на своей странице в Facebook.

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Подробности ЧП

Как стало известно, ночью в больницу Николаева ворвались люди: они снесли шлагбаум, выбили двери в приемный покой и с угрозами набросились на медперсонал.

В это время медсестры нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.

Как оказалось, злоумышленники в машине привезли женщину с тяжелой формой коронавируса. У нее была сатурация 35, а также агональное состояние. Отмечается, в транспорте не было кислородной установки.

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В другой больнице не оказалось кислорода

Как рассказали ворвавшиеся родственники, женщину сначала госпитализировали в Новобугскую центральную районную больницу, но там не оказалось кислорода, и близкие забрали пациентку и поехали искать другое медучреждение.

Врачи жалуются на нехватку кислорода

Федорова сообщила, что во всех остальных больницах Николаева не хватает кислорода, мест, лекарств и реаниматологов.

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"Каждый день у меня с раннего утра под кабинетом стоят родственники. Каждый день сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер. "Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтоб вместе с больным привезли кислород свой", "Родственница в 1 горбольнице – сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", "Мы из Снигиревки – нет кислорода и реанимации, заберите нас", и так далее", – подчеркнула врач.

"Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей областей "Метинвест" принял решение о помощи снабжением кислорода медицинских учреждений на местах, а именно:

260 т – в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода;

60 т – в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;

30 т – в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;

500 т – в Херсонскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 10 т кислорода.

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

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