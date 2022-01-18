Снежно и ветрено: актуальный прогноз на неделю в Киеве

Какая погода ждет киевлян и как долго будет идти снег

В столице будет ветер до 18 м/с / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве 18-24 января будет снежной и морозной. Днем температура будет держаться на уровне от -1-7 градусов. Также в городе будет ветрено.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

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По прогнозу синоптиков, всю неделю в столице будет идти небольшой снег. Стоит быть осторожными – на улице порывы ветра будут достигать 18 м/с.

В столице будет снег и ветер / Фото: Gismeteo

Температура воздуха во вторник будет колебаться от -1 днем, а ночью до -6. Будет снег и ветер.

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В среду столбик термометра опустится до 1-8 градусов ниже нуля. В четверг температура немного поднимется – на улице будет "плюс". А вот с пятницы снова ударят морозы.

Что делать во время штормового ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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