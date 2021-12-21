Снова "группы смерти"? В Николаеве повесилась 13-летняя школьница – мы узнали причину

В момент самоубийства девочка была одна дома

Инцидент произошел 20 декабря / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве в квартире многоэтажного жилого дома нашли мертвой 13-летнюю школьницу. Девочка повесиласьвчера, 20 декабря, из-за внутрисемейных переживаний.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Николаевской области.

Решилась на самоубийство

Школьница была одна дома.

"Была найдена мертвой 13-летняя девочка. Установлено, что в момент самоубийства она была одна дома. На такой шаг решилась из-за внутрисемейных переживаний", – утверждают в полиции.

Замешаны ли тут "группы смерти"?

Правоохранители добавляют, что семья ребенка была благополучной.

"По предварительной информации, девочка не была участницей так называемых "групп смерти"", – сообщила спикер полиции Николаевской области Инна Парфенова.

Статистика детских суицидов растет

В Украине зафиксировали 154 случая подростковых самоубийств. Причины и обстоятельства самоубийств в каждом случае разные:

ссоры с родителями,

доведение детей до самоубийства из-за соцсетей,

буллинг – издевательства и травли со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса,

безответная любовь,

развод родителей.

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