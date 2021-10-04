Снова заморозки: какой будет в Украине погода в начале недели

Днем температура воздуха достигнет 16 градусов тепла

В Украине ожидаются заморозки. Фото: Unsplash.com

С понедельника, 4 октября, в Украине синоптики прогнозируют заморозки. При этом температура воздуха днем достигнет 16 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода на 5 октября

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Во вторник в северных и центральных областях Украины синоптики прогнозируют день без осадков. Ожидается восточный ветер, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью достигнет 1-6 градусов тепла, в северных и центральных областях будут заморозки 0-3 градуса, днем ожидается 11-16 градусов тепла. На юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ночью прогнозируют 4-9 градусов тепла, днем 13-18 градусов.

В Киеве также день пройдет без осадков, а температура воздуха ночью достигнет 4-6 градусов тепла, днем – 12-14 градусов.

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Прогноз на 5 октября. Карта Укргидрометцентра

Погода на 6 октября

Среда в Украине также пройдет без дождей и прочих осадков. Температура воздуха повысится до 12-14 градусов.

Температура ночью достигнет 1-7 градусов тепла, в восточных и северо-восточных областях прогнозируют заморозки 0-3 градуса, а днем ожидается 11-16 градусов тепла.

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Прогноз на 6 октября. Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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