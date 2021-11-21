Собирал металлолом. В Сумской области погиб ребенок

В городе Лебедин на территории бывшего завода ребенка присыпало песком

Мальчика засыпало песком / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 20 ноября, в городе Лебедин Сумской области на территории бывшего предприятия мальчика засыпало песком.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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"Двое мальчиков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. Но из-за оползня один из них оказался под завалом. Спасатели вытащили ребенка", – говорится в сообщении.

Однако, несмотря на реанимационные меры, парня спасти не удалось.

Что говорят в полиции

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай".

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Устанавливаются все обстоятельства и причины этого события.

В Винницкой области нашли мертвой целую семью

Несчастье произошло в селе Марьяновка Хмельницкого района. Погибших утром 18 ноября нашла староста села и позвонила в полицию.

Подробности

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и криминалисты провели первоочередные следственные действия. По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь тление неисправной проводки в доме.

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В результате погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети 6, 8, 9 и 11 лет.

Все обстоятельства выясняются в рамках открытого уголовного производства по статье Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с примечанием "несчастный случай".

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