Содействие развитию громад: подведены итоги конкурса "Громада своими руками"

Подведены итоги конкурса мини-грантов "Громада своими руками" – об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК, при финансовой поддержке которой традиционно реализуется проект. В этом году участие в конкурсе приняли жители Мачуховской и Великосорочинской ОТГ Полтавской области – территорий деятельности нефтегазового бизнеса ДТЭК. Победителями стали 10 социальных проектов, которые получили финансирование на общую сумму 800 тыс. грн.

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Среди победителей – инициативы в области здравоохранения, образования, благоустройства населенных пунктов, сотрудничества между городами и сельскими территориями. Для реализации проектов было создано 10 инициативных групп из числа активных жителей громад и привлечено более 70 волонтеров.

По словам руководителя отдела коммуникаций ДТЭК Нефтегаз Александра Шевелева, быть ​​надежным партнером местных громад – важный принцип работы ДТЭК Нефтегаз. "В этом году мы расширили пути сотрудничества с громадами и впервые провели на территориях нашего присутствия конкурс "Громада своими руками". Приятно, что конкурс вызвал большой интерес среди жителей, которые проявили активность и реализовали 10 важных проектов с нашей помощью. Надеемся, в следующем году заявок на участие в конкурсе будет еще больше", – отметил Александр Шевелев.

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Напомним, что цель конкурса "Громада своими руками" – помочь волонтерам, которые стремятся улучшить жизнь в своих громадах. Жители подавали заявки на реализацию проектов для благоустройства, после чего конкурсная комиссия определила победителей, которым было предоставлено финансирование. Конкурс проводился при поддержке ДТЭК уже в 8-й раз. За 2013-2019 годы по результатам конкурса финансирование получили более 1500 проектов.

Как подчеркнула директор по региональной политике ДТЭК Энерго Татьяна Оверина, цель ДТЭК как социально ответственного бизнеса – способствовать устойчивому развитию территорий. "Проект "Громада своими руками" позволяет поддержать предпринимательские и социальные инициативы на местах, улучшить уровень благоустройства территорий, создать дополнительные возможности для обучения и развития. Наша компания – яркий пример того, что украинский бизнес может быть социально ответственным", – отметила Татьяна Оверина.

ДТЭК системно реализует проекты, направленные на повышение конкурентоспособности территорий, улучшение качества жизни и экономического благополучия населения, так как это способствует достижению Целей устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG, которыми руководствуется компания, реализуя собственную стратегию развития.

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