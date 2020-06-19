Сорванные крыши и обесточенные села: что натворила непогода в Житомирской области (фото)

Последние несколько недель в Украине не на шутку разбушевалась непогода – на страну обрушились сильные дожди, грозы и ураганный ветер. Вчера, 18 июня, они натворили немало беды в Житомирской области.
Ветер был настолько сильным, что срывал с домов крыши и валил деревья. В частности, в селе Гараповка сломанные деревья перекрыли движение на дороге. Убирали их из проезжей части местные жители и спасатели.
Подобный инцидент произошел и вблизи села Глезно Любарского района – там тоже дерево рухнуло на дорогу. А в Овручском районе шквальный ветер повалил дерево вместе с электрическим столбом.
А в Олевске спасатели выезжали на помощь супругам-пенсионерам. Из-за непогоды с крыши их дома сорвало часть шифера. Пара переживала, что дождь зальет их жилье, а помочь было некому. Работники ГСЧС починили кровлю пенсионерам, заменив сорванное покрытие на новое.
Кроме того, из-за ухудшения погодных условий в Житомирской области без электроснабжения остались 15 населенных пунктов:
- Андрушевский район – 1 населенный пункт
- Емильчинский район – 2 населенных пункта
- Малинский район – 6 населенных пунктов
- Овручский район – 1 населенный пункт
- Олевский район – 4 населенные пункта
- Ружинский район – 1 населенный пункт
Напомним, не так давно по Херсонской области пронесся мощный смерч. Стихия повредила жилые дома.
Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.
Все подробности в спецтеме Непогода в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк