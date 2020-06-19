Сорванные крыши и обесточенные села: что натворила непогода в Житомирской области (фото)

Последние несколько недель в Украине не на шутку разбушевалась непогода – на страну обрушились сильные дожди, грозы и ураганный ветер. Вчера, 18 июня, они натворили немало беды в Житомирской области.

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Ветер был настолько сильным, что срывал с домов крыши и валил деревья. В частности, в селе Гараповка сломанные деревья перекрыли движение на дороге. Убирали их из проезжей части местные жители и спасатели.

Подобный инцидент произошел и вблизи села Глезно Любарского района – там тоже дерево рухнуло на дорогу. А в Овручском районе шквальный ветер повалил дерево вместе с электрическим столбом.

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А в Олевске спасатели выезжали на помощь супругам-пенсионерам. Из-за непогоды с крыши их дома сорвало часть шифера. Пара переживала, что дождь зальет их жилье, а помочь было некому. Работники ГСЧС починили кровлю пенсионерам, заменив сорванное покрытие на новое.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий в Житомирской области без электроснабжения остались 15 населенных пунктов:

Андрушевский район – 1 населенный пункт

Емильчинский район – 2 населенных пункта

Малинский район – 6 населенных пунктов

Овручский район – 1 населенный пункт

Олевский район – 4 населенные пункта

Ружинский район – 1 населенный пункт

Напомним, не так давно по Херсонской области пронесся мощный смерч. Стихия повредила жилые дома.

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