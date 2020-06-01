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Сослуживца пропавшего на админгранице с Крымом солдата нашли мертвым

1 июня, 16:33

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Погибший служил в в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде

В Херсонской области нашли тело военного с огнестрельным ранением, который служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил вместе с пропавшим на админгранице с Крымом украинским бойцом. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Сегодня, 1 июня 2020 около 11.00 утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия – самоубийство. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия", - написали в публикации.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко рассказал, что "особый состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи".

Кроме того, СМИ сообщили, что после исчезновения военнослужащий еще выходил на связь.

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солдат ВСУ Херсонская область

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