Сослуживца пропавшего на админгранице с Крымом солдата нашли мертвым

В Херсонской области нашли тело военного с огнестрельным ранением, который служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил вместе с пропавшим на админгранице с Крымом украинским бойцом. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Сегодня, 1 июня 2020 около 11.00 утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия – самоубийство. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия", - написали в публикации.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко рассказал, что "особый состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи".

Кроме того, СМИ сообщили, что после исчезновения военнослужащий еще выходил на связь.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться