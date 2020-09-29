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Сотни килограммов икры и литры духов: в Сумской области конфисковали контрабанду на миллионы (видео)

29 сентября, 13:00

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Весь контрабандный груз был изъят в пользу государства

600 килограммов контрабандной красной икры и косметики на два миллиона гривен задержали пограничники Сумской области. Деликатесы и духи везли из России внедорожником и грузовиком. Водители оказались украинцами. Границу пересекли незаконно, вне пропускного пункта.

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В контрабандном грузе правоохранители обнаружили 24 контейнера с красной икрой, а рядом – мешки с женскими платками и 60 флаконов духов. Весь товар у контрабандистов изъяли в пользу государства. А самим правонарушителям теперь грозит штраф в размере таможенной стоимости товара, который они пытались незаконно перевезти.

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Чего только не пытаются провезти из России в Украину в обход закона. Так, ранее в Днепре копы перекрыли канал контрабанды психотропов. Супруги через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

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пограничники контрабанда икра сумская область

Источник: Сегодня

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