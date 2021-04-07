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Сотрудничали с Шарием: в Хмельницком разоблачили фейковый "горсовет"

7 апреля, 17:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

СБУ проводит обыски

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении самопровозглашенных "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого городского совета", у них прошел ряд обысков.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

"Следователи органов безопасности в рамках ранее начатого уголовного производства проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя", – говорится в сообщении.

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Во время обысков у представителей незаконно созданных органов "Республики Украина" и "территориальной громады города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:

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  • уставы нелегальных псевдообразований;
  • печати и бланки;
  • протоколы заседаний;
  • распоряжения, удостоверения и переписки самопровозглашенных органов;
  • агитационные материалы.

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Также изъяты карты платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.

Следствие ведется по статье "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Напомним, СБУ вызвала Шария на допрос.

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