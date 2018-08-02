Советнице мэра Херсона Гандзюк предоставили госохрану

Советнице городского главы Херсона Екатерине Гандзюк, которая получила химические ожоги в результате нападения злоумышленника, предоставили государственную охрану. Об этом сообщил юрист Маси Найем на странице в Facebook.

"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану", — сообщил он.

Как сообщалось, из больницы в Херсоне 1 августа выписали исполняющую обязанности управляющей делами городского совета Екатерину Гандзюк, которая накануне получила химические ожоги в результате нападения. Об этом сообщил дежурный врач Херсонской областной клинической больницы, куда женщину доставили после нападения. Она уехала долечиваться в Киев.

Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.

Сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство и рассказала об одежде злоумышленника в момент нападения: на нем была темная футболка, темная кепка, коричневые шорты и темная обувь. Также было опубликовано видео с преступником.