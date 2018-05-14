"Совок головного мозга" или "средневековье": избиение копами бездомного в Сумах раскололо соцсети

Сегодня, 15:50

Видео, на котором копы жестоко избивают бездомного, всколыхнуло комментаторов

Скриншот
Скриншот

Видео из Сум, на котором двое патрульных полицейских издеваются над беззащитным бездомным мужчиной, отдавливая ему каблуками ноги и нанося удары, вызвало серьезный резонанс.

Интересно, что под роликом, который выложили в Youtube, появились и обвинительные комментарии и слова в защиту полицейских.

Так, те пользователи сети, которые оправдывают действия копов, советуют "собрать у себя под окнами всех бездомных" города, и позволить им справлять естественные  надобности в подъезде, чтобы на это смотрели дети. Кроме того, выражается и мнение о том, что с "отбросами общества так и надо поступать".

В свою очередь, прозвучало немало голосов и с требованием увольнения копов, а их действия называют "нацизмом", "тестом на русскость" и "средневековьем".

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Напомним, ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования.

Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.
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Источник:

"Сегодня"

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