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Совращал четырехлетнего мальчика: в Винницкой области задержали педофила

24 июня, 16:00

Мужчина оказался знакомым отца ребенка

В Винницкой области полицейские задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в развращении четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как сообщил отец ребенка, инцидент произошел во время отдыха у водоема вблизи села Гущинцы. Мужчина застал знакомого в палатке для отдыха, когда тот демонстрировал его сыну половые органы.

28-летнего правонарушителя задержали в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении. Сотрудничать со следствием он отказался. 

"Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы", – рассказали в полиции.

Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.


А в Черниговской области правоохранители задержали ранее судимого педофила, который ходил по поселкам и приставал к маленьким девочкам. Преступник, представляясь врачом, предлагал девочкам провести медицинский осмотр.

В Запорожье мужчина изнасиловал ребенка, сняв процесс на видео.

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Тег педофил, задержание, мальчик, винницкая область, Калиновка

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