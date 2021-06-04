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Спасли веревки для белья: в Винницкой области ребенок упал с пятого этажа и остался жив

4 июня, 14:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Трехлетний ребенок из Винницкой области "родился в рубашке" – сорвался с пятого этажа и чудом отделался лишь ушибами

В Винницкой области трехлетний мальчик упал с пятого этажа и остался жив. Сейчас он в больнице.

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Об этом сообщает Vinbazar.

Отмечается, что несчастный случай произошел 3 июня около шести часов вечера. Ребенок остался дома со старшим братом. Он вышел на балкон, открыл окно, не удержался и упал.

Мальчика спасли веревки для белья, закрепленные на нижнем этаже. Во время падения он за них зацепился. Медики скорой помощи увезли пострадавшего в больницу. Сейчас угрозы его жизни нет, у ребенка много ушибов.

Напомним, во Львовской области двухмесячный ребенок упал с высоты на бетон и потерял сознание.

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Кроме того, в Черкасской области ребенок упал в глубокий резервуар с водой, пытаясь спасти собаку. Пострадавшие получили переохлаждение.

О чем еще говорят в Украине 4 июня, узнайте из выпуска "Сегодня":

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