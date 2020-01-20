Спецоперация по делу Гандзюк в Херсоне: Рябошапка раскрыл подробности, видео

Генпрокурор рассказал о целях и результатах операции в Херсоне

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка раскрыл подробности масштабной операции в Херсоне, которую проводили сотрудники Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины при поддержке Нацполиции.

По его словам, целью операции было противодействие организованной преступности, силовики провели 35 обысков и сообщили о подозрении девяти лицам.

"Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности организованной преступной организации, которая занималась запугиванием, избиением и уничтожением имущества наших граждан", – подчеркнул Рябошапка.

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Также он добавил, что был задержан подозреваемый в создании этой организации, которому уже сообщили о подозрении и в настоящий момент "он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения".

"Кроме того, по месту отбытия наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления человеку, который считается руководителем группы лиц, напавших на Катерину Гандзюк", – подчеркнул он.

Рябошапка отметил, что "немалая часть процессуальных действий проводилась с целью раскрытия преступлений, связанных с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые помогли бы выяснить механизмы планирования и совершения этого преступления".

"При отработке Херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения, а также задержан человек, который находился в розыске в связи с совершением еще одного преступления", – заявил генпрокурор.

По его словам, "была изъята большую сумма наличных, а также оружие", а для усиленной охраны общественного порядка применялись специальные силы Национальной полиции, а также Службы безопасности Украины.

Ранее мы сообщали о том, что в городе было проведено более 30 обысков, а их целью в Офисе генпрокурора назвали прекращение деятельности организованной преступной группировки.

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