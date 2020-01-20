Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,25
26,94

Спецоперация по делу Гандзюк в Херсоне: Рябошапка раскрыл подробности, видео

20 января, 19:28

Генпрокурор рассказал о целях и результатах операции в Херсоне

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка раскрыл подробности масштабной операции в Херсоне, которую проводили сотрудники Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины при поддержке Нацполиции.

По его словам, целью операции было противодействие организованной преступности, силовики провели 35 обысков и сообщили о подозрении девяти лицам.

"Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности организованной преступной организации, которая занималась запугиванием, избиением и уничтожением имущества наших граждан", – подчеркнул Рябошапка.

Реклама

Также он добавил, что был задержан подозреваемый в создании этой организации, которому уже сообщили о подозрении и в настоящий момент "он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения".

"Кроме того, по месту отбытия наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления человеку, который считается руководителем группы лиц, напавших на Катерину Гандзюк", – подчеркнул он.

Рябошапка отметил, что "немалая часть процессуальных действий проводилась с целью раскрытия преступлений, связанных с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые помогли бы выяснить механизмы планирования и совершения этого преступления".

"При отработке Херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения, а также задержан человек, который находился в розыске в связи с совершением еще одного преступления", – заявил генпрокурор.

По его словам, "была изъята большую сумма наличных, а также оружие", а для усиленной охраны общественного порядка применялись специальные силы Национальной полиции, а также Службы безопасности Украины.

Ранее мы сообщали о том, что в городе было проведено более 30 обысков, а их целью в Офисе генпрокурора назвали прекращение деятельности организованной преступной группировки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Херсон расследование операция генпрокурор спецоперация Гандзюк Руслан Рябошапка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Херсонской области произошла стычка лесников с
В Херсонской области произошла стычка лесников с "черными лесорубами": есть погибшийДругие регионы
Групповое убийство в Николаеве: 20-летняя подозреваемая просила отпустить ее выйти замуж
Групповое убийство в Николаеве: 20-летняя подозреваемая просила отпустить ее выйти замужДругие регионы
В Черкассах в ДТП погиб директор школы: появились подробности и фото
В Черкассах в ДТП погиб директор школы: появились подробности и фотоДругие регионы
В Козельце прощаются с погибшим в катастрофе МАУ Игорем Матьковым: его встречали живым коридором
В Козельце прощаются с погибшим в катастрофе МАУ Игорем Матьковым: его встречали живым коридоромДругие регионы
Рабский труд и торговля людьми: на Житомирщине задержали подозреваемых
Рабский труд и торговля людьми: на Житомирщине задержали подозреваемыхДругие регионы
В Николаеве обстреляли трамвай с пассажирами: появились фото
В Николаеве обстреляли трамвай с пассажирами: появились фотоДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...