Спецоперация по поиску "полтавского террориста" продолжается: людям не рекомендуют выходить на улицу

Местные жители предполагают, что беглец может прятаться в лесу

В Полтавской области жителям села Великие Сорочинцы, в котором правоохранители развернули штаб для поиска "террориста" Романа Скрыпника, дали рекомендации не выходить на улицу.

"Правоохранители дали рекомендации жителям села пока воздержаться от посещения улицы. Ситуация несколько напряженная, но в целом жизнь идет своим чередом", – рассказала сайту "Сегодня" и.о. поселкового головы Оксана Шурдак.

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Также местные жители нам рассказали, что вокруг села – лес. Люди не исключают, что беглец может прятаться там.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области правоохранители всю ночь разыскивали Романа Скрыпника, который вчера, 23 июля, взял в заложники полковника полиции.

Кроме того, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что Роман Скрыпник может быть опасен.

"Поскольку человек может быть опасен – то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", – сообщил он.

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Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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