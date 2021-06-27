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Спрятались под деревом. На Черкащине молнией убило двух людей

27 июня 2021 23:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Из троих отдыхавших у водоема неподалеку выжила только одна женщина – она сейчас в реанимации

В Черкасской области в селе Софиевка из-за удара молнии погибли два человека, еще одну женщину госпитализировали после оказания неотложной помощи. Люди вечером, 27 июня, спрятались от грозы под деревом у здания школы.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок в Facebook.

"Около 18 вечера поступил вызов, что в селе Софиевка Черкасского района, за школой молния ударила в дерево, под которым находилось три человека", – говорится в сообщении.

К месту происшествия срочно выехали три бригады екстренной помощи.

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Сообщается, что все трое отдыхали возле водоема, и когда началась сильная гроза, спрятались под дерево.

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На месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину госпитализировали в Третью черкасской городскую больницу с электротравмой после поражения молнией.

Напомним, в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.

А в Житомирской области молния попала в 15-летнюю девочку, которая в тот момент была в доме и разговаривала по мобильному телефону.

Тем временем в Киевской области 26 июня выпал град размером с куриное яйцо. Местные жители говорят, что впервые в своей жизни видели такое.

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