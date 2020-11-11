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Спустя два года копы задержали посредника в заказном убийстве известного херсонского бизнесмена

11 ноября, 12:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемого отправят в СИЗО

В Днепре в ходе спецоперации полицейские задержали мужчину, который по версии следствия, выполнял роль посредника в заказном убийстве херсонского бизнесмена в 2018 году.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в настоящее время следователи проводят комплекс необходимых процессуальных следственных действий. Задержанный будет доставлен в Херсонский городской суд для избрания ему меры пресечения.

По согласованию с областной прокуратурой следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

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Напомним, вечером 24 апреля 2018 года в Днепровском районе Херсона у своего дома из огнестрельного оружия был расстрелян местный предприниматель со своим охранником. Бизнесмен от полученных ранений погиб на месте.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по статье "умышленное убийство", полицейские установили некоторых лиц, подозреваемых в причастности к заказному убийству.

Как сообщали местные СМИ, погибшим является известный в Херсоне бизнесмен Игорь Пащенко.

Напомним, фамилия Пащенко стала известна широкой общественности после того, как в Доминиканской Республике был задержан экс-мэр Херсона Владимир Сальдо . Тогда бывший градоначальник заявил, что одним из организаторов похищения в июне 2016 года выступил родной брат убитого – Денис Пащенко, который пригласил его в Доминикану на деловую встречу.

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Херсон задержание полиция посредник заказное убийство
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