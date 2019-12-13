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Стадо диких кабанов неделю гуляло вдоль оживленной трассы в Винницкой области: видео

13 декабря, 00:17

Водители, ездящие по трассе, подкармливали кабанов и с удовольствием фотографировали их

Стадо диких кабанов неделю радовало водителей в Винницкой области. Животные сбежали из охотничьих угодий и разгуливали вдоль оживленной трассы. Автомобилисты подкармливали кабанов и выкладывали фотографии в соцсетях. Впоследствии охотники вернули беглецов в загоны, чтобы их не поймали браконьеры.

Стоит отметить, что кабаны могут не только порадовать путешественников, но и нанести "ущерб" на 22 тысячи долларов. Например, когда они разносят кокаин по лесу и подставляют наркоторговцев. Так новости "Сегодня" ранее писали о том, как в лесу итальянской провинции Тоскана эти животные раскопали и уничтожили тайник с кокаином.

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А еще недавно мы сообщали о том, что в центре Черновцов поймали дикого кабана, который шел к университету. Животное в течении суток гуляло по городу, его замечали в разных местах. Перед тем, как поймать животное, в него попали двойной дозой транквилизатора, поскольку вепрь был очень возбужденным. В соцсетях потом "на полную" обсуждали это событие, и люди были искренне рады, что никто не пострадал.

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трасса кабаны Винницкая область

Источник: Сегодня

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