Стала известна причина смерти Екатерины Гандзюк

Церемония прощания с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в 14:00 в среду, 7 ноября

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

"Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", - сообщили в сообщества Кто заказал Катю Гандзюк?

Церемония прощания с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в 14:00 в среду, 7 ноября.

Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.

Также стало известно, что следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ").

На смерть Гандзюк отреагировал и президент Петр Порошенко, который с визитом находится в Турции. Глава государства дал распоряжение правоохранителям – виновные в нападении на активистку должны быть наказаны.