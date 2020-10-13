Был ли за рулем прокурор. Новые подробности смертельного ДТП в Хмельницкой области

В военной прокуратуре Западного региона заявили, что информация о том, что за рулем автомобиля, по вине которого якобы произошла авария в Хмельницкой области, был заместитель военного прокурора – это фейк.

"Один из участников этого ДТП является нашим бывшим сотрудником. Он был уволен из прокуратуры еще 10 сентября и на данное время не является нашим сотрудником", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе военной прокуратуры.

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Кроме того, в полиции нам сообщили, что пока не готовы назвать причину аварии. Они уточнили, что сведения о выезде автомобиля Toyota на встречную полосу пока не подтвердились.

"Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", – сообщила "Сегодня" спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега.

По данным полиции, за рулем Toyota был 49-летний житель Львова, он получил травмы и был госпитализирован в реанимацию. Погибшему мужчине было 47 лет, его пассажирке – 42.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области фура столкнулась с легковушкой.

Также напомним, в Хмельницком рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. На место происшествия немедленно прибыли спасатели.

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А под Николаевом в ДТП попали пять фур. Смотрите видео с места аварии:

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