Стали известны подробности взрыва в Днепре, в результате которого пострадала сотрудница полиции

Сегодня, 15:24

На данный момент жизни пострадавшей ничего не угрожает

 

Фото: Информатор
Фото: Информатор

По факту взрыва неустановленного предмета в одной из многоэтажек Днепра, в результате которого пострадала сотрудница местной полиции, открыли уголовное производство. Женщина обошлась ожогами и сейчас находится в больнице. Об этом в эфире "24 канала" сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"По факту взрыва неустановленного предмета, от которого пострадала сотрудница полиции открыто уголовное производство", – сказала она.

Также было отмечено, что на данный момент по факту взрыва ведутся следственные действия.

Кроме того Старчевская рассказала о состоянии потерпевшей.

"Сейчас она находится в больнице, у нее ожоги. Ее жизни ничего не угрожает", – добавила она.

По словам спикера, взрыв произошел во время того, как пострадавшая отрывала дверь в тамбур.

Напомним, что Ссгодня утром в Днепре на улице Данила Галицкого в многоэтажном даме произошел взрыв в квартире сотрудницы полиции. В результате инцидента женщина пострадала.

Напомним, не так давно в Киеве прогремел взрыв: мужчине оторвало руку




 
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