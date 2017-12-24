Стали известны подробности взрыва в Днепре, в результате которого пострадала сотрудница полиции

На данный момент жизни пострадавшей ничего не угрожает

По факту взрыва неустановленного предмета в одной из многоэтажек Днепра, в результате которого пострадала сотрудница местной полиции, открыли уголовное производство. Женщина обошлась ожогами и сейчас находится в больнице. Об этом в эфире "24 канала" сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"По факту взрыва неустановленного предмета, от которого пострадала сотрудница полиции открыто уголовное производство", – сказала она.

Также было отмечено, что на данный момент по факту взрыва ведутся следственные действия.

Кроме того Старчевская рассказала о состоянии потерпевшей.

"Сейчас она находится в больнице, у нее ожоги. Ее жизни ничего не угрожает", – добавила она.

По словам спикера, взрыв произошел во время того, как пострадавшая отрывала дверь в тамбур.

Напомним, что Ссгодня утром в Днепре на улице Данила Галицкого в многоэтажном даме произошел взрыв в квартире сотрудницы полиции. В результате инцидента женщина пострадала.

Напомним, не так давно в Киеве прогремел взрыв: мужчине оторвало руку.











