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Стало известно, как наказали хама, который швырнул монеты в лицо кассиру супермаркета в Полтаве

12 мая, 14:52

Тина Наринецкая

12 мая суд принял решение по инциденту

Мужчина, который бросил горсть монет в лицо кассиру супермаркета в Полтаве, заплатит за это немалый штраф. Об этом в своем Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен", – говорится в сообщении.

Геращенко отметил, что этот пример – наука другим, и "нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность".

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Напомним, инцидент произошел еще в апреле. Мужчина оскорбил кассира и бросил ей деньги прямо в лицо на виду у посетителей, выражая таким образом возмущение из-за полученной на сдачу мелочи. Мужчина заявил, чтобы кассир сама носила эти деньги, и, нецензурно выражаясь, со скандалом вышел из супермаркета.

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Также мы рассказывали, как в одесском супермаркете пьяная продавщица нагрубила покупателю из-за украинского языка.

Видео: Telegram-канал XYDESSA

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суд монеты Полтава наказание кассир супермаркеты посетители Антон Геращенко

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