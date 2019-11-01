Стало известно, кто будет расследовать смерть подростка в Прилуках

Расследованием смерти подростка в Прилукахбудет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции, руководитель местной полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня – такую задачу я поставим лучшим следователям центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", – говорится в сообщении.
Также в Прилуках начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин встретился с общественностью, чтобы основательно рассказать о ходе расследования смерти 14-летнего подростка на железнодорожных путях.
Полиция договорилась с обществом о регулярных встречах, на которых следователи будут отчитываться о своей работе.
Следователь в уголовном производстве подробно рассказал об обстоятельствах обнаружения тела, сборе доказательств и ходе расследования. Он сообщил, что пока делать однозначные выводы рано, ведь продолжаются экспертизы. После результатов экспертиз полиция и общество получат ответы на ключевые вопросы об обстоятельствах смерти подростка.
"Полиция заинтересована в том, чтобы расследование было объективным и максимально публичным, поэтому прошу общество не нагнетать ситуацию вокруг этой трагедии", – сказал Алехин.
Также в облполиции отметили, что правовая квалификация, по которой было открыто производство, а это ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей), является предварительной.
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