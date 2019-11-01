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Стало известно, кто будет расследовать смерть подростка в Прилуках

1 ноября, 23:00

Следователь в уголовном производстве подробно рассказал об обстоятельствах обнаружения тела, сборе доказательств и ходе расследования

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В центре Одессы иностранцы устроили массовую драку с поножовщиной / Фото: Нацполиция

Расследованием смерти подростка в Прилукахбудет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции, руководитель местной полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня – такую задачу я поставим лучшим следователям центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", – говорится в сообщении.

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Также в Прилуках начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин встретился с общественностью, чтобы основательно рассказать о ходе расследования смерти 14-летнего подростка на железнодорожных путях.

Полиция договорилась с обществом о регулярных встречах, на которых следователи будут отчитываться о своей работе.

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Следователь в уголовном производстве подробно рассказал об обстоятельствах обнаружения тела, сборе доказательств и ходе расследования. Он сообщил, что пока делать однозначные выводы рано, ведь продолжаются экспертизы. После результатов экспертиз полиция и общество получат ответы на ключевые вопросы об обстоятельствах смерти подростка.

"Полиция заинтересована в том, чтобы расследование было объективным и максимально публичным, поэтому прошу общество не нагнетать ситуацию вокруг этой трагедии", – сказал Алехин.

Также в облполиции отметили, что правовая квалификация, по которой было открыто производство, а это ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей), является предварительной.

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расследование подросток полиция прилуки Нацполиция

Источник: Интерфакс-Украина

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