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Стало известно, кто побеждает на выборах мэра в Конотопе

25 января, 09:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Явка на выборах составила 30,8%

В воскресенье, 24 января, в разных регионах Украины проходили повторные местные выборы. В частности, жители Конотопа выбирали мэра.

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По данным движения "Честно", там побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин.

По состоянию на 7:40 утра 25 января все участки, кроме одного, уже сдали протоколы. Явка составила 30,8% (18 516 человек).

Отметим, Семенихина уже избирали мэром в 2015 году. Но он не получил поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов.

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Согласно ст. 14 Закона Украины "О местных выборах", повторные выборы назначаются территориальной избирательной комиссией в случае признания выборов в этом избирательном округе такими, которые не состоялись, или в случае признания избранного лица, отказавшимся от депутатского мандата или должности.

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Напомним, повторные выборы городского головы Конотопа назначены из-за того, что избранный на эту должность Александр Луговой умер от осложнений коронавируса. На должность мэра Конотопа претендуют 7 кандидатов, в том числе действующий мэр Артем Семенихин.

Ранее в Броварах, где повторно выбирают депутатов горсовета и мэра, полиция зафиксировала признаки "сетки" – подкупа избирателей.

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выборы мэр конотоп сумская область
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