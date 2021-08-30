Стало плохо во время танца. В Херсонской области внезапно умерла девочка-подросток

Руслана была солисткой ансамбля. Она довела свою партию до конца и под последние аккорды потеряла сознание прямо на танцполе

Причину смерти ребенка выясняют. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Счастливцево Херсонской области в детском лагере, который расположен на Арабатской Стрелке, 15-летней отдыхающей стало плохо во время танца. Она потеряла сознание и умерла.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", врачи оздоровительного заведения самостоятельно отвезли ее в приемное отделение Генической райбольницы, однако врачи только констатировали смерть.

Согласно предварительным результатам вскрытия, у девочки были проблемы с сердцем – кардиомиопатия.

Девочка по имени Руслана приехала в лагерь из Кривого Рога Днепропетровской области. Причину смерти ребенка выясняют.

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На видео тот самый танец, после которого девочке стало плохо:

В медсправке девочки написано, что она не имела смертельных или опасных патологий, не были указаны ограничения по физической активности. Девочку считали здоровой.

Руслана отдыхала от ведомственного предприятия, которому принадлежит лагерь. Была активной девочкой и организатором различных мероприятий. По факту смерти ребенка в лагере продолжается специальное расследование.

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