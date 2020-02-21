Старая мебель и двери без замков: в каких условиях живут эвакуированные в "Новых Санжарах" (видео)

В сети появилось видео из медицинского центра "Новые Санжары", в котором поселили эвакуированных из Китая украинцев. Ролик опубликовала одна из участниц событий Александра Волкова.

На видео девушка показала комнату, в которой проживают эвакуированные. На ролике видно старые кровати и другую мебель. Душ тут крайне скудный. Больше всего впечатляет дверь, у которой даже не было замка, хотя ключ от него есть.

Реклама

Напомним, местные жители Новых Санжаров, узнав о размещении в местном санатории Нацгвардии эвакуированных людей, устроили митинги, переросшие в стычки с силовиками. Они забросали автобусы с людьми камнями и подожгли свои баррикады.

В соцсетях украинцы назвали митинги сельчан "днем плачевности", осудили их поведение и попросили прощения у эвакуированных людей.

В связи с ситуацией ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков опубликовал в Facebook пост с хештегом#ВирусаНеБоюсьЯсВами. Его идею поддержали десятки юзеров популярной социальной сети, – они начали делиться фотографиями с этим хештегом и комментировать фото.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама