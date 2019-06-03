Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Мать четырех детей стала жертвой потопа в Винницкой области

3 июня, 11:08

Односельчане собирают деньги в помощь семье

Фото: Pixabay

В Винницкой области из-за сильного ливня погибла 38-летняя женщина, жительница села Качивка Ямпольского района.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Как сообщает Вiнниця.info, в тот день Валентина вместе со своим мужем пасла скот возле села. Начался ливень. Дождь был настолько сильным, что потоки воды женщину сбили с ног и понесли вниз. Муж оказался позади и остался жив. А Валентина, мать четырех детей, погибла, захлебнувшись водой и грязью.

О трагедии также сообщил в Facebook земляк погибшей:

.

В пресс-службе полиции области сообщили, что открыли уголовное производство по ст. 115 УК – убийство (с пометкой несчастный случай).

Ранее мы рассказывали о масштабах наводнения в Ивано-Франковской области.

Также мы сообщали об угрозе подтопления в Закарпатской области.

Кроме того, как рассказывают синоптики, каждым годом грозы в Украине становятся все мощнее. В частности, недавно в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате удара мужчина скончался, а его 70-летнюю супругу госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег стихия, гибель, ливень, многодетная семья, винницкая область

Вы сейчас просматриваете новость " Мать четырех детей стала жертвой потопа в Винницкой области". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области после дождей подтоплены дома и улицы: видео

31 мая, 10:40

По прогнозам синоптиков, сегодня снова возможны ливни, а в реках растет уровень воды

Ливни вызвали локальные наводнения в Болгарии

31 мая, 21:36

Залитыми оказались подземные переходы и подвальные этажи многих общественных и жилых зданий

Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий

27 мая, 09:00

Уровень воды в реках постепенно спадает

С потолка капает вода, стены в классах сырые: в Кропивницком ливни заливают школу

24 мая, 19:21

Учиться здесь невозможно – три класса малышей теперь проводят занятия на улице

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

На что способно обычное дегтярное мыло

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Легендарные актеры, которые ушли из жизни из-за алкоголя

Стало известно, кто завладел арестованным имуществом Януковича

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь