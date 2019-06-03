Мать четырех детей стала жертвой потопа в Винницкой области
Односельчане собирают деньги в помощь семье
В Винницкой области из-за сильного ливня погибла 38-летняя женщина, жительница села Качивка Ямпольского района.
Инцидент произошел в минувшую субботу. Как сообщает Вiнниця.info, в тот день Валентина вместе со своим мужем пасла скот возле села. Начался ливень. Дождь был настолько сильным, что потоки воды женщину сбили с ног и понесли вниз. Муж оказался позади и остался жив. А Валентина, мать четырех детей, погибла, захлебнувшись водой и грязью.
О трагедии также сообщил в Facebook земляк погибшей:
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В пресс-службе полиции области сообщили, что открыли уголовное производство по ст. 115 УК – убийство (с пометкой несчастный случай).
Ранее мы рассказывали о масштабах наводнения в Ивано-Франковской области.
Также мы сообщали об угрозе подтопления в Закарпатской области.
Кроме того, как рассказывают синоптики, каждым годом грозы в Украине становятся все мощнее. В частности, недавно в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате удара мужчина скончался, а его 70-летнюю супругу госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
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