Столичные школы закрыли на карантин

Всего на карантин полностью закрыли 89 общеобразовательных школ, поклассово - еще в 17

В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

Столичные школы закрыли на карантин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/337/02e/5c533702eb418.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/337/02e/5c533702eb418.jpg 2019-02-04T16:32:00+02:00 Другие регионы Всего на карантин полностью закрыли 89 общеобразовательных школ, поклассово - еще в 17

В столице из-за распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей приостановлен образовательный процесс полностью в 89 общеобразовательных школах, поклассово – еще в 17. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в целом учебный процесс приостановлен в 2841 классе.

Кроме того, в КГГА напоминают, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего числа учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Напомним, что в столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 43,2%. За прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 14 тыс. 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболели 13 тыс. 967), что соответствует росту заболеваемости на 3,1%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе – 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4041 случай, что составляет 45,2% от общего числа заболевших детей и 28,1% от общего числа лиц, обратившихся за медицинской помощью", – сообщил Поворозник, при этом подчеркнув, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 – дети.

Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью.

Кроме того, в Украине свирепствует не только корь, но и грипп. Так, в Киеве с начала года от гриппа умерло три человека. Среди погибших – врач, который поздно обратился за помощью.

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